لبنان

الخازن: نأمل أن تكون معاودة مجلس الوزراء جلساته انطلاقة جديدة للوطن

Lebanon 24
16-01-2022 | 08:28
A-
A+
Doc-P-907749-637779437777690822.jpg
Doc-P-907749-637779437777690822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدى الوزير السابق وديع الخازن، في بيان اليوم، "كل التأييد لاستئناف مجلس الوزراء عقد جلساته"، داعيا الحكومة إلى "عدم حصر هذا التحول الإيجابي في موضوع الموازنة، بل إلى متابعة نشاطها الطبيعي لإخراج البلاد من دوامة الإفلاس ومستنقع الجمود والمحاور الإقليمية والدولية"، مناشدا الوزراء جميعا "وضع مصلحة البلاد والشعب فوق أي مصلحة حزبية أو شخصية ضيقة".
 
وإذ رأى في هذه الخطوة "إتزانا وتصويبا للمسار وإراحة لنفوس المواطنين وإزاحة للغيوم الملبدة"، أمل أن تكون "فاتحة لمرحلة واعدة وانطلاقة جديدة للوطن وعودة الحياة إلى مؤسساته الدستورية".
 
وقال الخازن: "أيها السادة، ثمة إنسان يتألم في لبنان... يحيا على خط الفقر والذل والهوان. إنسان أعطاكم ثقته، واتكل عليكم في تعبيد الطريق أمام مستقبل أولاده. فارحموا مأساته! وثمة ديون متوجبة عليكم أمام الذين انتخبوكم واختاروكم كي تمثلوهم وتديروا جمهورية على قدر طموحهم، تليق بكرامة أبنائهم، تحسن في أوضاعهم، تحرك عجلة اقتصادهم. فلا تخذلوهم! وهل نظل  نذكر بأننا جميعا في مركب واحد، فإن غرق غرقنا جميعا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:13 | 2022-01-16
17:05 | 2022-01-16
17:05 | 2022-01-16
16:59 | 2022-01-16
16:35 | 2022-01-16
16:31 | 2022-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website