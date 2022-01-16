البستاني: لماذا انتظار أسبوعين أو أكثر للدعوة إلى جلسة؟

غرد النائب فريد البستاني عبر حسابه في "تويتر": "‏بما أن الطريق لانعقاد مجلس الوزراء أصبح سالكا، لماذا انتظار أسبوعين أو أكثر للدعوة إلى جلسة؟ حاجات المواطنين ومناقشة خطة الإنعاش الاقتصادي لا تحتمل أي تأجيل. ‏المطلوب الآن انعقاد دائم لمجلس الوزراء، وإبقاء الاجتماعات مفتوحة لاتخاذ القرارات اللازمة وإقرار الإصلاحات الضرورية".