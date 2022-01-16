بنك بيروت يقرّر إقفال أحد فروعه.. ما السبب؟

أصدر "بنك بيروت" البيان الآتي: "بعد الاعتداء والشتم الذي تعرض له الموظفون في فرع بنك بيروت - طريق الجديدة، والذين يسعون جاهدين لخدمة زبائنهم كما أهل المنطقة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وفق التعاميم الصادرة عن السلطات النقدية الناظمة لهذه العلاقات. وازاء استمرار الاهانات بحقهم، سيتم اقفال فرع طريق الجديدة وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 17 كانون الثاني 2022".