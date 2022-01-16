لبنان

كم سجل عداد كورونا في لبنان نهاية هذا الاسبوع؟

Lebanon 24
16-01-2022 | 11:33
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أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 5539 إصابة جديدة بـ"كورونا" و16 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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