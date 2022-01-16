من محافظ البقاع.. تعليمات إلى المعنيين للبقاء على جهوزية خلال موجة الصقيع

اتصل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة بكل من قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي بالوكالة العقيد ياسر الميس والمدير الإقليمي للأشغال في البقاع المهندس أحمد الحجار والمدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، طالبا منهم البقاء على جهوزية تامة خلال موجة الصقيع والجليد التي تضرب لبنان وبخاصة البقاع، وفق توقعات مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.كذلك، عمم طلبه على البلديات كافة في محافظة البقاع. وتمنى على المواطنين أخذ الحيطة والحذر والتزام إرشادات القوى الأمنية، وتجنب سلوك الطرقات الجبلية إلا عند الضرورة، حفاظاً على سلامتهم.