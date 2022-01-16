لبنان

متعاقدو "المهني": مستمرون بالإضراب حتى تنفيذ الوعود

Lebanon 24
16-01-2022 | 11:54
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دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، في بيان اليوم، المتعاقدين الى "الثبات في الموقف والاستمرار في الاضراب، ورفض العودة الى التعليم قبل تحقيق المطالب والوعود بالعطاءات التي كنا وعدنا بها مطلع العام الدراسي".
 
وطالبت اللجنة مجلس الوزراء بـ "إيجاد حل للموضوع التربوي في أول جلسة حكومية ستعقد، إنقاذا للتعليم الرسمي، في ظل أوضاع مأساوية يرزح تحتها الأساتذة والطلاب والأهل".
 
وأشارت إلى إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات.
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