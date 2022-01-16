فيديو قديم من شارع الحمرا.. شاهدوا كيف كان قبل 35 عاماً

نشرت صفحة "أرشيف لبنان" مقطع فيديو قديم من مدينة بيروت، جرى التقاطه في العام 1987.

ووفقاً للصفحة، فإنّ المشاهد صُوّرت في منطقة الحمرا، وأظهرت دور السينما، المطاعم والبنوك والأسواق.

وفي ما يلي الفيديو الذي نشرته الصفحة: