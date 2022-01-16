لبنان

تسعيرة البنزين الجديدة.. هل ستصدر غداً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-01-2022 | 12:00
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أكدت مصادر المديرية العامّة للنفط لـ"لبنان24" إنه "لن يكون هناك جدول جديد لأسعار المحروقات صباح غدٍ الإثنين"، مشيرة إلى أنه "من الجائز أن يصدر جدولٌ خلال ساعات الظهيرة، ولكن على أبعد تقدير فإن التسعيرة الجديدة ستصدرُ صباح الثلاثاء وهذا أمر أكيد". 
ولفتت المصادر إلى أن "وزارة الطاقة تنتظرُ مصرف لبنان لإبلاغها بسعر منصة صيرفة مساء الإثنين"، مشيرة إلى أنه "على أساس ذلك سيكون هناك تسعيرٌ  وجدول جديد". 
وأوضحت المصادر عينها أن "إصدار جدولين يوم الجمعة جاء بسبب التقلبات الحادة في سعر الدولار، في حين أنه لم يكن بالإمكان إصدار جدولٍ جديد يوم السبت تبعاً لسعر الدولار المنخفض باعتبار أن موظفي الوزارة لا يعملون في ذلك اليوم كونه عطلة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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