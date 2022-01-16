لبنان

عملٌ بطولي.. هكذا أنقذ "فوج إطفاء بيروت" شاباً من الغرق! (صور)

Lebanon 24
16-01-2022 | 13:00
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان اليوم، بأن "فرقة الإنقاذ البحري في فوج إطفاء بيروت، بمؤازرة الدفاع المدني وفوج حرس مدينة بيروت، عملوا في تمام الساعة 16:00 من تاريخ اليوم، على إنقاذ شاب من الجنسية السورية من الغرق في محلة عين المريسة، حيث انتشل من المياه وهو على قيد الحياة، عبر مركب خاص لأحد المواطنين، ونقل الى خليج السان جورج - زيتونه باي، وأجريت له الإسعافات الأولية، وعولج ميدانيا من دون الحاجة لنقله الى المستشفى".
 
وأشارت إلى أن "رجال فوج حرس بيروت، نفذوا توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بإخلاء الكورنيش البحري من الرواد والسيارات، والطلب من المواطنين عدم الاقتراب من الأماكن المحاذية للشاطىء، بسبب ارتفاع موج البحر، حفاظا على سلامتهم".
 
 
 
 
 
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