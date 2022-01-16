وزارة الإعلام تغرق في الظلام.. هذا ما كشفه مديرها العام لـ"لبنان24"

قال مدير عام وزارة الإعلام حسان فلحة إنّ "الوزارة باتت من دون كهرباء، مساء اليوم، بعد نفاد المازوت من مولدات شركة تاتش التي تغذي وزارة الإعلام بالتيار الكهربائي".

وفي اتصالٍ مع "لبنان24"، أوضح فلحة أنّ "إذاعة لبنان الرسمية تستمرّ حالياً بالعمل على البطاريات، إلا أن مدى الإستمرار على هذه الحالة غير واضح".

ولفت فلحة إلى أن "وزارة الإعلام كانت في السابق تتغذى من خط كهربائي لا ينقطع التيار عنه كثيراً، إلا أنه تم ربطها بخط آخر لا يقدم تغذية كافية".

وذكر فلحة أن "اتصالاتٍ أجريت مؤخراً لإعادة ربط الوزارة بالخط الكهربائي القديم نظراً لأن آلية العمل فيها تحتاج لكهرباء على مدار 24 ساعة".