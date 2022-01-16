بشأن تحويل الليرة إلى دولار.. ماذا جرى داخل المصارف مؤخراً؟

قالت مصادر مصرفيّة لـإنّ "عملية إيداع أموالٍ بالليرة اللبنانية لتقاضي مبالغ بالدولار مقابلها، لم تطبّق بعد في كافة المصارف"، مشيرة إلى أنّ "هناك مؤسسات مصرفيّة ما زالت تدرس ظروفها لاعتماد هذه الآلية بناء لتوجيهات مصرف لبنان".وأشارت المصادر إلى أنّ "السماح بإجراء إيداعٍ نقدي من خارج فروع المصارف لم يحصل بشكل كامل بعد"، موضحة أن "الصورة ستتضح أكثر اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين"، وأضافت: "من الممكن أن تبدأ المصارف بتسليف الدولار تباعاً لعملائها وفق آليات تنظيمية تضبط العمَل وتنظم عمليات السحوبات".