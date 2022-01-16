نداءٌ من القوى الأمنية.. ماذا جاء فيه؟

طلبت القوى الأمنية من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد المديرج باتجاه بيروت بسبب حادث مروري بين مركبتين وانقلاب إحداها وتكون طبقة من الجليد.وأشارت القوى الأمنية الى ان الاضرار اقتصرت على الماديات وتم تحويل السير باتجاه طريق صوفر القديمة.