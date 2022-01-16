وزير الأشغال: قريباً ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء

قال وزير الأشغال علي حمية إنه "قريباً ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء"، وأضاف: "عُدنا للمشاركة حرصاً على البلد ولحلحلة القضايا العالقة".

وفي حديث عبر قناة الـ"OTV"، قال حمية: "لن نسمح بأن تتحول المرافق العامة مكاناً لتصفية الحسابات السياسية".