لبنان

وزير الأشغال: قريباً ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء

Lebanon 24
16-01-2022 | 14:22
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قال وزير الأشغال علي حمية إنه "قريباً ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء"، وأضاف: "عُدنا للمشاركة حرصاً على البلد ولحلحلة القضايا العالقة". 
وفي حديث عبر قناة الـ"OTV"، قال حمية: "لن نسمح بأن تتحول المرافق العامة مكاناً لتصفية الحسابات السياسية".
 
 
 
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لبنان

علي حمية

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