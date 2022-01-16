في لبنان.. الكهرباء "غدرت" بـ"أمن السفارات والإدارات"!

لم يؤثر انقطاع الكهرباء عن وزارة الإعلام على عمل مكاتب الوزارة الإدارية فحسب، باعتبار أن مبنى الوزارة نفسه يضمّ مديريات أخرى وحيوية.



في الواقع، فإنّ مركز وزارة الإعلام يضمّ أيضاً المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، مديرية الدراسات، إذاعة لبنان، والوكالة الوطنية للإعلام، في حين أن مكاتب وزارة السياحة قائمة هناك أيضاً. في الواقع، فإنّ مركز وزارة الإعلام يضمّ أيضاً المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، مديرية الدراسات، إذاعة لبنان، والوكالة الوطنية للإعلام، في حين أن مكاتب وزارة السياحة قائمة هناك أيضاً.



أما الأمر الأهم فهو أن مبنى الوزارة يضمّ نقطة مكاتب لجهاز أمن السفارات، وهي الآن من دون كهرباء أيضاً.



وعلم "لبنان24" أن "اتصالات أجريت مع مؤسسة كهرباء لبنان لمتابعة الموضوع، كما تم التواصل مع المديرية العامة للنفط للتحرك بغية تأمين مازوت لمولد شركة تاتش الذي يغذي وزارة الإعلام بالكهرباء".



وكان مدير عام وزارة الإعلام حسان فلحة قال لـ"لبنان24" إنّ "الوزارة باتت من دون كهرباء، مساء اليوم، بعد نفاد المازوت من مولدات شركة تاتش التي تغذي وزارة الإعلام بالكهرباء". وكان مدير عام وزارة الإعلام حسان فلحة قال لـإنّ "الوزارة باتت من دون كهرباء، مساء اليوم، بعد نفاد المازوت من مولدات شركة تاتش التي تغذي وزارة الإعلام بالكهرباء".



وأوضح فلحة أنّ "إذاعة لبنان الرسمية تستمرّ حالياً بالعمل على البطاريات، إلا أن مدى الإستمرار على هذه الحالة غير واضح".



ولفت فلحة إلى أن "وزارة الإعلام كانت في السابق تتغذى من خط كهربائي لا ينقطع التيار عنه كثيراً، إلا أنه تم ربطها بخط آخر لا يقدم تغذية كافية".



وذكر فلحة أن "اتصالاتٍ أجريت مؤخراً لإعادة ربط الوزارة بالخط الكهربائي القديم نظراً لأن آلية العمل فيها تحتاج لكهرباء على مدار 24 ساعة".