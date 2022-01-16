بيانٌ هام من رئاسة الجمهورية بشأن المصارف.. هذا ما جاء فيه

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الأخبار التي بثتها قناة "الجديد" عن ان رئيس الجمهورية اعطى الاذن بدهم عدد من المصارف، مؤكداً ان أي اجتماع لم يعقد في قصر بعبدا بعد بيان" حزب الله "و"امل" بالعودة الى حضور جلسات مجلس الوزراء