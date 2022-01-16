لبنان

تغريدة "نارية" لمدير عام "أوجيرو".. هذا ما قاله

Lebanon 24
16-01-2022 | 15:04
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غرّد مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريديّة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مش خايفين من شي و لا عنا شي نخبي و جميع معلوماتنا موجودة عند الجهات الرقابية".
 
 
 
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