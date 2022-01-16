وهاب يفجر مفاجأة جديدة عن سعر الدولار.. عند أي رقم سيتم تثبيته؟

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب أنّ "النائب جبران باسيل كان مخطئاً بموضوع تخيير حزب الله بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري".



وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، رأى وهاب أنه "يجب بحث مصير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في مجلس الوزراء، كما أنه يجب الإبتعاد عن ملف التعيينات". وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، رأى وهاب أنه "يجب بحث مصير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في مجلس الوزراء، كما أنه يجب الإبتعاد عن ملف التعيينات".



وتوجه وهاب إلى البيطار قائلاً: "ما رح تقدر تجيب على حسن خليل على السّجن بالقوة".



وفي ملف الدولار، لفت وهاب إلى أن "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أخطأ عندما وعد اللبنانيين بتخفيض الدولار"، وأضاف: "لبنان لن يعود إلى الحياة القديمة وتنتظرنا حياة جديدة".



وكشف وهاب أنّ "هناك محاولات لتثبيت سعر صرف الدولار على 25 ألف ليرة"، كما قال: "لا يمكن اليوم تعيين أي بديل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وما حدا بيعرف يركب طرابيش غيرو".

وتابع: "السبب وراء انخفاض الدولار يعود إلى اجتماعات الحكومة وأموال النازحيين من الخارج".

وعن ملف الانتخابات النيابية، قال وهاب: "أخجل أن أتحدث مع الناس عن الانتخابات وهمنا كيف نساعدهم في هذه الظروف الصعبة".



وتابع: "تيار المستقبل مازال الأقوى في الطائفة السنية ويمكن أن يكون هناك قرار سعودي أميركي بخوض الحريري الإنتخابات لأنهم لا يمكن أن يحصلوا على الأكثرية بدونه".



كذلك، رأى رئيس حزب "التوحيد العربي" أن "التيار الوطني الحر سيخسر في الانتخابات النيابية"، وأضاف: "الثنائي الشيعي يمكن أن يخسر في بعلبك - الهرمل".