لبنان

أميركا تحسم أمراً مهماً بشأن لبنان.. هذا ما أعلنته عن توريد الغاز

Lebanon 24
16-01-2022 | 15:25
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نفت وزارة الخارجية الأميركية التقارير التي تحدثت عن تسهيل واشنطن "اتفاقية لتوريد الغاز بين إسرائيل ولبنان".
وكانت وزارة الطاقة والمياه قد أكدت في بيان ان اتفاقية تزويد الغاز  التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرّة ما ستؤمنه للبنان، ولذلك هي ستؤمن للبنان جزءاً بسيطاً من انتاجها وحجم سوقها  ، وهذا الغاز سيمُر عبر الشقيقة الاردن، ومن ثم الى سوريا حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة " swap"   من حقول ومنظومة الغاز في حمص ليصل الى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين .
بيان وزارة الطاقة، جاء رداً على ما أورده القناة "12" الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن القناة الإسرائيلية قولها إنّ "الغاز الذي سيورده الأردن عبر خط الأنابيب إلى سوريا ومن هناك إلى لبنان، سيأتي من إسرائيل، إذ أن واشنطن تستثني هذه الخطوة بسبب العقوبات التي فرضتها على النظام السوري، وسيكون الغاز الذي سيصل إلى الأردن ومن ثم الى لبنان من خزاني تامار وليفياثان الإسرائيليين".
ووفقاً لقناة "12" الإسرائيلية، فإنّ "الشخص الذي خطط لهذا الاتفاق هو المبعوث الأميركي الخاص للطاقة، عاموس هوخشتين".
 
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