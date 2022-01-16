متقاعدو "قوى الأمن" للمعنيين: هل خطر ببالكم أنه لم يعد أي مستشفى يستقبلنا؟

أصدر تجمع المتقاعدين من قوى الأمن الداخلي بياناً حول صعوبات تأمين الطبابة والإستشفاء والأدوية وغيرها، وجاء فيه: "عندما تحل المصيبة ونئن ألما لا أحد يعلم مدى الضرر الحاصل نتيجة ذلك. وهنا من البديهي أن نعمل ألف حساب وحساب ونتدارك هذا الأمر ونسأل أسئلة عديدة علنا نلقى الجواب الشافي ممن يعنيهم الأمر وبخاصة المدير العام لقوى الأمن الداخلي والضباط قادة الوحدات ورؤساء الشعب والمصالح المعنيه في المديرية، إضافةً إلى جميع الضباط المتقاعدين من كافة الفئات وخاصة المتقدمين بالسن".وسأل البيان عن "معضلة عدم تأمين الطبابة والإستشفاء وتأمين الأدوية لا سيما المتعلقة بأمراض الضغط والسكر والقلب وغيرها وغيرها من أمراض؟، وأضاف: "هل خطر ببالكم أنه لم يعد أي مستشفى يستقبلنا وأصبحنا منسيين مهملين من قبل المؤسسة الأُم التي إحتضنتنا عشرات السنين وكنا لها الحافظين بعد اللّه من أجل حماية وطننا ومواطنينا؟ أم سألتم أنفسكم ما هي الوسيلة والخطط التي ترسمونها للحؤول دون الوقوع بهذه الكارثة وخاصة أنه ليس بمقدورنا تأمين حل أي جزء من مشاكلنا الكثيره حيث باتت رواتبنا بالكاد تكفينا الخبز وبعض المواد الغذائيه الأرخص سعراً؟".وختم: "إنه غيض من فيض وبدأت الموس تجرحنا وباتت دماؤنا تسيل على أبواب المشافي. هذا ما خشيناه ولم يكن بالحسبان ولم نتوقّع أن نكافأ بما نحن به".