لبنان

شرف الدين: لا علاقة لنا بمنشور يتناول عائلة الشهيد الحريري

Lebanon 24
16-01-2022 | 15:40
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أصدر النائب الأول السابق لمصرف لبنان، رائد حسين شرف الدين، البيان التالي: "يتم تداول منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن كلاما موجها إلى عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، ومنسوب إلى: "النائب الأول لحاكم مصرف لبنان سابقا رائد شرف الدين".

يهمنا أن نؤكد عدم علاقتنا من قريب أو بعيد بهذا المنشور، وقد وصلنا من بعض الأصدقاء كما وصل إلى العموم، ونحن بصدد تقصي مصدره الحقيقي لكي نتبين من يقف وراءه، وما هي النوايا والخلفيات لكي يتم نسبه زورا إلينا، علما أننا اصلا نكن كل الاحترام للرئيس الشهيد ولعائلته الكريمة، كما أن المضمون وطريقة الصياغة لا تتناسب مع ادبياتنا وثوابتنا".
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