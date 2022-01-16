لبنان

بعد اتصالات وتحرك سريع.. الكهرباء تعود إلى وزارة الإعلام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-01-2022 | 15:52
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أبلغ مدير عام وزارة الإعلام حسّان فلحة "لبنان24" بأنّ "الكهرباء عادت قبل قليل إلى مبنى الوزارة بعد انقطاع التيار عنها تماماً مساء اليوم، إثر نفاد مادة المازوت من مولدات شركة تاتش التي تُغذّي الوزارة". 
 
وأوضح فلحة أنّ مؤسسة "كهرباء لبنان" تحركت فوراً من أجل إعادة الكهرباء إلى الوزارة، وعمدت الفرق الفنيّة التابعة للمؤسسة هذا المساء إلى ربط وزارة الإعلام بخط تغذية مختلف عن الخط الذي كانت موصولة به مؤخراً، خصوصاً أنه كان يشهدُ انقطاعاً مستمراً بالتيار الكهربائي". 
 
ولفت فلحة إلى أن "الخط الذي جرى ربط الوزارة به هذا المساء كان يغذي الوزارة في السابق، إلا أن كهرباء لبنان أبدلت الخطوط في الماضي". 
 
وأكد فلحة أن الكهرباء عادت إلى مكاتب الوزراة والوكالة الوطنية للإعلام وإذاعة لبنان الرسمية ومديرية الدراسات والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، إلى جانب مكاتب وزارة السياحة الموجودة ضمن مبنى "الإعلام"، فضلاً عن مركز حماية "أمن السفارات والإدارات" الكائن في المركز نفسه.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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