بعد اتصالات وتحرك سريع.. الكهرباء تعود إلى وزارة الإعلام

"لبنان24" بأنّ "الكهرباء عادت قبل قليل إلى مبنى الوزارة بعد انقطاع التيار عنها تماماً مساء اليوم، إثر نفاد مادة المازوت من مولدات شركة تاتش التي تُغذّي الوزارة". أبلغ مدير عام وزارة الإعلام حسّان فلحةبأنّ "الكهرباء عادت قبل قليل إلىتماماً مساء اليوم، إثر نفاد مادة المازوت من مولدات شركة تاتش التي تُغذّي الوزارة".

وأوضح فلحة أنّ مؤسسة "كهرباء لبنان" تحركت فوراً من أجل إعادة الكهرباء إلى الوزارة، وعمدت الفرق الفنيّة التابعة للمؤسسة هذا المساء إلى ربط وزارة الإعلام بخط تغذية مختلف عن الخط الذي كانت موصولة به مؤخراً، خصوصاً أنه كان يشهدُ انقطاعاً مستمراً بالتيار الكهربائي".

ولفت فلحة إلى أن "الخط الذي جرى ربط الوزارة به هذا المساء كان يغذي الوزارة في السابق، إلا أن كهرباء لبنان أبدلت الخطوط في الماضي".