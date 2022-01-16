خواجة: المكان الطبيعي للمستغلين والجشعين هو السجن

غرد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "عند تخطي الدولار عتبة الثلاثين ألفاً، سارع المحتكرون وتجار الأزمات، استباقيا، إلى تسعير بضائعهم على دولار 35 ألفاً، ومع رحلة هبوطه لم تتزحزح الأسعار. إن المناشدات والرهانات على أخلاق وضمير مستغلين جشعين لن تجدي نفعاً، والمكان الطبيعي لهؤلاء هو السجن..."