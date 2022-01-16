عبدالله: هكذا يتم لجم الانهيار

اعتبر النائب بلال عبدالله أنه اذا تم تحقيق الموازنة ومفاوضات صندوق النقد والحلّ الجزئي لملف الكهرباء وثبتنا الانتخابات في موعدها نكون قد لجمنا الانهيار، معرباً عن خشيته من تطيير الانتخابات.. فإن كان هناك احد خائفا على تطيير اكثريته قد يطيّر الانتخابات واليوم هناك اكثرية فعلية وهي اكثرية حزب الله والتيار الوطني الحر وان حاول البعض انكار ذلك.عبدالله وفي حديث عبر الـLBCI قال: ارث رفيق الحريري لا يجب ان يتوقف عند رأي او قرار او ظروف صعبة واتمنى على الرئيس سعد الحريري ان يعود الى بيئته ووطنه ووجود تيار المستقبل في الحياة السياسية ضرورة وطنيةوتابع: لا اتصور ان دعوة الرئيس بري للرئيس الحريري لخوض الانتخابات لها علاقة بالتحالفات والانتخابات بل لها علاقة بدور تيار المستقبل الوطني.