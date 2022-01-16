خبرٌ مهم عن الطقس.. ما سيشهده لبنان يوم الخميس غير متوقع!

نشر الأب ايلي خنيصر، المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" قائلاً: "هل تعلمون بأن 70% من مساحة لبنان ستتغطى بالثلوج فجر الخميس؟ هذا ما يحضره المنخفض الايسلاندي الذي سيعزز نقطة تمركزه بين اوكرانيا والبحر الاسود صباح الاثنين ويؤثر على المنطقة بموجات قطبية تتزامن مع اكثر من منخفض خلال عشرة ايام تقريبا. الثلوج سوف تتخطى الـ4 امتار فوق ارتفاع 2100 حتى نهاية الشهر".