لبنان

الموقف النهائي لم يُعلن

Lebanon 24
16-01-2022 | 17:05
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لن يُعلن رئيس "التيار الوطني الحر" موقفه النهائي من مسألة الترشح في الإنتخابات المقبلة قبل التأكد من سقوط إمكانية تأجيل الإنتخابات إلى مواعيد أخرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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