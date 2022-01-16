الموقف النهائي لم يُعلن

لن يُعلن رئيس "التيار الوطني الحر" موقفه النهائي من مسألة الترشح في الإنتخابات المقبلة قبل التأكد من سقوط إمكانية تأجيل الإنتخابات إلى مواعيد أخرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".