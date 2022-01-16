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Lebanon 24
16-01-2022 | 17:05
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فوجئت أوساط مرجع رسمي بتأخير الموافقات الروتينية من ديوان المحاسبة على سلفة "أوجيرو" لشراء المازوت لمولدات السنترالات ومحطات الخدمات الألكترونية، وتعريض قطاع الإتصالات لهزة جديدة تهدد ما تبقى من مؤسسات عاملة في لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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