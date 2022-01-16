جنبلاط عبر "تويتر": احتكموا الى العلم والتلقيح والاحتياط

غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر" بالقول: "موقع معروفي مشبوه يدعي الفهم يروج لنظريات كاذبة ومضللة حول جائحة الكورونا .انتبهوا من هذه الاكاذيب واحتكموا الى العلم والتلقيح والاحتياط وخصوصا الكمامة وارفضوا تلك الاباطيل والاكاذيب المصطنعة".