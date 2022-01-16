دبلوماسيون خليجيون لـ"السياسة": لبنان مُطالب بالتخلص من سطوة "حزب الله"

أكدت أوساط ديبلوماسية خليجية لـ"السياسة" الكويتية أن "أي تغيير في الموقف الخليجي تجاه لبنان لن يحصل، ما لم تلمس الدول الأربع، أنه لم يعد لحزب الله هيمنة على القرار اللبناني، وأن لبنان لم يعد منبراً للإساءة إلى الزول الخليجية"، مشدّدة على أن "حكومة لبنان مطالبة بخطوات تعكس حرصها على أفضل العلاقات مع الخليج، بمعنى أن تقرن القول بالفعل، وأن تتخلص جدياً من سطوة الحزب الإيراني على قراراتها".

(السياسة الكويتية)