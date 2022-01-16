بري: المخرج محلي من عنديات "الثنائي"

قال رئيس محلس النواب نبيه بري ان قرار حزب الله وحركة امل بالعودة الى جلسات مجلس الوزراء جاء محليا من عنديات "الثنائي".وفي اتصال لـ"النهار" مع الرئيس نبيه بري لتوضيح حقيقة ما حصل، كان الحوار الآتي:* كثرت التأويلات والتحليلات في شأن عودتكم الى مجلس الوزراء، وان ثمة مَن ضغط عليكم؟- هؤلاء لا يعرفون شيئا. وأعوذ بالله.* ما سبب عودتكم؟- جاءت العودة بعد تحميلنا مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار وتدهور الاوضاع، واتهامنا من اكثر من جهة بأن الحقّ يقع علينا من جراء ما وصلت اليه الامور.*وماذا عن القاضي البيطار؟- ركزنا في مقدمة بياننا على هذه المسألة. ولا يزال موقفنا ثابتا وعلى حاله منه ولم يتغير حرف واحد.