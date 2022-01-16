لبنان

مكتب ميقاتي ينفي كلام "الأخبار": لاظهار الحقيقة في ملف المرفأ

Lebanon 24
16-01-2022 | 22:59
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاتي:
اوردت صحيفة" الاخبار " في عددها الصادر اليوم " ان  الرئيس ميقاتي طلب سراً من بعض الجهات التنسيق مع أهالي شهداء المرفأ لتقديم دعاوى جديدة ضد المحقق العدلي بسبب «استنسابيته».
ان هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا ، ويندرج في اطار الحملة التي تقودها" الاخبار" منذ فترة على رئيس الحكومة .
ان الموقف المعلن والثابت لرئيس الحكومة هو أنه لا يتدخل في عمل القضاء  ويدعو الى احقاق الحق في هذا الملف واظهار الحقيقة التي ينشدها الجميع.فاقتضى التوضيح.
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