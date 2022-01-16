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لبنان
ميشال فرعون قد يعزف عن الترشح وآل الصحناوي نجوم الساحة
Lebanon 24
16-01-2022
|
23:16
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كتب الان سركيس في " نداء الوطن": لم يتمكّن زحف الرئيس رفيق الحريري في إنتخابات 1996 و2000 من تخطّي العائلة الفرعونية، إذ أصرّ الحريري على وجود ميشال فرعون إلى جانبه كوجه كاثوليكي من بيروت، وحافظ فرعون على مركز العائلة النيابي في دورتي 2005 و2009 إلى أن أتى القانون النسبي وأفقد آل فرعون حضورهم في ساحة النجمة.
خاض فرعون إنتخابات 2018 على لائحة تحالف «القوات» - «الكتائب» وأنطون الصحناوي فحصل على 3214 صوتاً تفضيلياً، في حين حصل زميله على اللائحة مرشّح الصحناوي، أي طالوزيان، على 4166 صوتاً، وبالتالي فإن مرشّح الصحناوي سبقه بنحو 900 صوت، وقد أتته الضربة الأكبر بتفوّق المرشح نقولا الصحناوي الذي صبّت الأصوات التفضيلية العونية لمصلحته وحصل على 4788 صوتاً تفضيلياً فذهب المقعد الكاثوليكي إلى صحناوي «التيار».وأمام لعبة الحواصل والتنافس ضمن اللائحة الواحدة سقط فرعون وخسر مقعده، وعلى رغم ذلك بقي إلى جانب أهالي الأشرفية وبيروت في محَنهم وخصوصاً عندما وقع إنفجار مرفأ بيروت.لكن المفاجأة الحالية كانت بما ينقله المقربون من فرعون ومفاده أنه لم يحسم خياره بالترشّح بعد وهو يفكّر جدياً بعدم خوض المعركة إذا لم يكن الفوز مؤمّناً ولا يريد تكرار أخطاء الدورة الماضية.ولا تزال الصورة ضبابية في دائرة بيروت الأولى خصوصاً عند القوى السيادية، إذ يتمّ الحديث عن تأليف لائحتين، الأولى لـ»القوات اللبنانية» التي رشحت نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني عن المقعد الأرثوذكسي، والثانية تضم تحالف نديم الجميل وأنطون الصحناوي الذي سيرشح طالوزيان بعد حديث عن ترشّحه شخصياً، وبالتالي فإن لفرعون مكاناً في اللائحتين، لكن ذهابه مع لائحة الجميل - الصحناوي قد لا يكسبه شيئاً لأنها غير قادرة على حصد أكثر من حاصلين قد يذهبان إلى الجميل وطالوزيان. من هنا، فإن فرعون يدرس كل خياراته، لكن عزوفه عن الترشّح يعني تسليم مفاتيح الزعامة الكاثوليكية في بيروت لآل الصحناوي، خصوصاً مع توسّع نفوذ أنطون الصحناوي، وبهذا يكون ميشال فرعون سجّل أول تغييب لآل فرعون بقرار ذاتي عن المشهد البيروتي والوطني وخسر المعركة قبل أن تبدأ
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