لبنان

درويش: مسودة خطة التعافي أصبحت شبه مكتملة

Lebanon 24
16-01-2022 | 23:23
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توقع عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش في حديث مع "الانباء" الالكترونية إنجاز الموازنة "قبل اللقاء الافتراضي مع صندوق النقد في الرابع والعشرين من الجاري، وعلى الارجح أن الرئيس نجيب ميقاتي قد يدعو الى اجتماع قبل هذا التاريخ".
وأشار درويش الى أن "خطة التعافي الاقتصادي تشمل الخطوط الاساسية لتوجهات الدولة للمرحلة المقبلة، وهي متشعبة تتضمن العديد من البنود التي تعنى بكمية كبيرة من المسائل ذات الصلة بالتوجه الاقتصادي، فكل قطاع سيدرس على حدة، وهناك توجه خاص لعملية الهيكلة وكيفية العمل على مستوى الدولة منها مناقصات وزارة الطاقة والموارد وقطاع الكهرباء والاتصالات والصحة"، مشيراً الى "العديد من التفاصيل التي تحدد مسار الدولة"، كاشفا ان "مسودة خطة التعافي أصبحت شبه مكتملة والأمر يحتاج لإقرارها في مجلس الوزراء قبل ان تحال على لجنة الاقتصاد في مجلس النواب لأن هناك جزءاً منها يحتاج الى تشريع".
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