زحمة سير خانقة على طريق عام جبيل... هذا ما حصل!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريحين جراء انقلاب شاحنة شحن على طريق عام جبيل، ما أدى الى زحمة سير خانقة في المحلة. وتم نقل الجريحين الى المستشفى للمعالجة.