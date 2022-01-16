لبنان

زحمة سير خانقة على طريق عام جبيل... هذا ما حصل!

Lebanon 24
16-01-2022 | 23:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريحين جراء انقلاب شاحنة شحن على طريق عام جبيل، ما أدى الى زحمة سير خانقة في المحلة. وتم نقل الجريحين الى المستشفى للمعالجة.
 
 
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