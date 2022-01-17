سالكة أم مقطوعة؟ هذه هي حال الطرقات اليوم

مع انحسار المنخفض الجوي الأول واقتراب موعد المنخفض الجوي الثاني، قطع الثلج والجليد عدداً من الطرقات الجبلية. وبحسب غرفة التحكم المروري، فان الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً هي: عيناتا الارز، عيون السيمان حدث بعلبك، المنيطرة حدث بعلبك، العاقورة حدث بعلبك، جرد مربين الهرمل،الهرمل سير الضنية، القموعة القبيات.الى ذلك، أفادت غرفة التحكم المروري ان جميع الطرقات ضمن محلة دوما، وبشري، والارز حتى المصعد الكهربائي، ومعاصر الشوف كفريا، وحراجل صعوداً باتجاه فاريا، سالكة امام المركبات المجهزة بسلاسل معدنيه او ذات الدفع الرباعي بسبب تكون طبقة من الجليد.أما الطرق الدولية، فافادت القوى الأمنية أن طريق ضهر البيدر اصبحت سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات، فيما طريق ترشيش زحلة سالكة امام المركبات المجهزة بسلاسل معدنيه او ذات الدفع الرباعي.الى ذلك، طلبت القوى الأمنية من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق الكحالة حتى مستديرة عاليه، وعلى اوتوستراد المديرج بسبب تكون طبقة من الجليد وحصول انزلاقات.