لبنان

التكهنات عن عودة الحريري ليست دقيقة.. وهذا ما سيحصل قبل 14 شباط

Lebanon 24
17-01-2022 | 00:50
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اعتبر نائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفى علوش أن العنوان الأساسي للعمل السياسي في لبنان هو التعطيل وهذا ما يحصل منذ سنوات وعقود، مشيراً الى ان الثنائي الشيعي قد يعود للتعطيل مجدداً من بوابة ملف المرفأ أو أي ملف آخر، رابطاً عودتهم في هذه المرحلة بالمسار الإقليمي والدولي سواء بما يتعلق بمفاوضات فيينا أو باليمن ولكن أيضاً هناك ضغوط شعبية حقيقية داخل البيئة الشيعية.
علوش وفي حديث لصوت كل لبنان، أكد ان كل التكهنات عن موعد عودة الرئيس سعد الحريري لم تكن دقيقة وقناعتي أن الرئيس الحريري سيكون له موقف علني قبل حلول ذكرى 14 شباط، نافياً الكلام عن رفض سعودي لترشيح الرئيس الحريري ومشدداً على ان الجواب الوحيد على هذه التكهنات هو لدى الحريري نفسه.
 
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