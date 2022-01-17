لبنان

مجلس الوزراء يباشر الاثنين المقبل درس الموازنة والجلسات تتوزع بين القصر الجمهوري والسراي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-01-2022 | 01:00
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عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يومي والسبت والاحد اجتماعات مكثفة مع رئيس اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، في اطار التحضيرات المكثفة لبدء التفاوض الرسمي مع الصندوق، بعد سلسلة اجتماعات تمهيدية  بين اللجنة ووفد الصندوق مباشرة او عبر تقنية زوم.

كذاك تم البحث في الاجتماعات المكثفة في موضوع  مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022، علما ان غالبية بنودها  أصبحت منجزة، ومن المتوقع ان ترسلها وزارة المال الى رئاسة الحكومة خلال مهلة تتراوح بين خمسة ايام واسبوع كحدّ أقصى.

ووفق المعلومات أن رئيس الحكومة سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد الاثنين المقبل لدرس الموازنة ، اذا لم يطرأ اي تعديل تقني، على ان تمتد جلسات الموازنة لعدة ايام وتتوزع بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي.

كما سيقر مجلس الوزراء بنودا طارئة تتعلق بملف تجديد عقود المتعاقدين مع الدولة والتقديمات الاجتماعية وبدل النقل.

 

المصدر: لبنان 24

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