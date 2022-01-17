لبنان

سياسة اعلامية جديدة لحزب الله: ماذا تتضمن؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-01-2022 | 01:30
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كشفت مصادر على صلة وثيقة ب" حزب الله" ان الهجمة الاعلامية العنيفة التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مناصري الحزب ضد محطة "الجديد" تندرج في اطار السياسة الاعلامية الجديدة للحزب التي يقضي بالرد على اي تعرض اعلامي يستهدف الحزب، مهما كان حجمه.

وقالت المصادر "ان كلام الامين العام لـ"حزب الله السيد حسن نصرالله الاخير ضد السعودية كان شرارة الانطلاق للسياسة الجديدة التي اعلن عنها مسؤولو الحزب مرارا في الايام الماضية كما ان الهجوم الالكتروني ضد "الجديد" يندرج في السياق ذاته ايضا.

يذكر ان قناة "الجديد" تتعرض منذ ثلاثة ايام لحملة عنيفة من مناصري الحزب لم توفر الجانب الشخصي للعاملين في المحطة، على خلفية انتقاد لقيادة حزب الله ورد ضمن احد البرامج الانتقادية.

المصدر: لبنان 24

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