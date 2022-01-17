لبنان

هذا ما فعلته "السوبرماركت " بالزبائن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-01-2022 | 02:15
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سرّب" فاعل خير" الى احد اصحاب السوبرماركات مساء السبت الفائت  أن مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر يعد العدة ويحشد العدد الأكبر من المفتشين والمراقبين في العاصمة بيروت والضواحي والأقضية لمباشرة حملة لمراقبة الأسعار بعد الإنخفاض الكبير لسعر صرف الدولار ، فقامت هذه " السوبرماركت" بإرسال رسائل نصية على الهواتف تُعلم فيها الزبائن  بأنها سوف تقدم حسومات معينة على الفاتورة ، فتهافت المواطنون الى الشراء من السوبرماركت بمبالغ كبيرة للإستفادة من العرض، مما مكّن هذه المؤسسة من بيع كميات كبيرة من البضائع على  سعر صرف الدولار  ب٣٠ ألف ليرة، قبل بدء حملة وزارة الإقتصاد اليوم لخفض الأسعار .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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