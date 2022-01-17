مع تراجع سعر الصرف.. هذا ما سيحصل في السوبرماركت

أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي أن اسعار المواد الغذائية ستنخفض هذا الاسبوع بفعل تراجع الدولار، مشدداً على انها ستتماشى مع رقم قريب من سعر السوق.وقال في حديث لصوت لبنان: الاستيراد خاضع للمراقبة من الجهات الرسمية وكل البضائع تخضع لنفس التحاليل وبالتالي لا خوف على نوعية المنتج، مشدداً على ان لبنان لا يزال يستورد من كافة البلدان.