لبنان

سحب سلاح وهرج ومرج في الذوق.. والسبب "تكشيرة"

Lebanon 24
17-01-2022 | 02:09
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تعرض السيد بشار مرعب من بلدة البيرة عكار الى هجوم مسلح من قبل مجهول امام حلويات السي سويت فجر اليوم  .
وفي التفاصيل، بحسب ما رواها مرعب لـ"لبنان 24" فقد تفاجأ بما حصل معه حيث أثناء نقله عددا من افراد عائلته الى المطار، حيث هاجمه أحد الأشخاص  وفي محلة السي سويت زوق مصبح وأصر على اطلاق النار عليه من مسدس كان بحوزته، ما ادى الى حصول هرج ومرج وأصيبت العائلة بالخوف، الى ان تمكن أحد الاشخاص في المحلة وبمساعدة سيدة كانت متواجدة هناك من ابعاد المسلح عن العائلة.
ووبحسب المعلومات فان حامل المسدس برر ما كان ينوي فعله بان مرعب" كشّر في وجهه".
 
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