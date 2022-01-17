"جلسة تعاطي مخدرات بين صديقين" والوالد "بالجو أيضاً"

كتب المحرر القضائي:

على إثر توقيف المتّهم رائد.ق ووالده الظنّين محمد.ق بجرم ترويج عملة مزورة، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات- فرع بيروت تفيد بقيام رائد بترويج المخدرات في بيروت، وبسؤاله عن الأمر أفاد أنه يتعاطى الكوكايين ولا يقوم بترويجها، وهو يستحصل عليها من محمد.ش وعلي.ش في محلة النويري، والأخير معروف بترويج المخدرات ويشتري منه شخصياً بالثمن المتعارف عليه، كما يشتري المخدرات من محمد.ن و ربيع.ح وعباس.م من بلدة حورتعلا، وهو تاجر مخدرات، وكان يتوجه الى منزله ليشتري منه الكوكايين مقابل ٨٠ ألف ليرة لبنانية للغرام الواحد.وأفاد أنه كان يشتري أيضاً هذه المادة من يوسف.ص الملّقب ب"الشيخ زوزو" وهو من أشهر تجار المخدرات وقد أوقف بهذا الجرم، كما يشتري من عامر.س الملقّب ب"أبو روي" الذي يقيم في محلة البسطة التحتا، والأخير موقوف راهناً، كما كان يقصد محلة عرمون حيث يقيم التاجر زكريا.ع.ر الذي أوقف أيضاً بنفس الجرم.الوالد الظنّين محمد أفاد بدوره أنه يتعاطى الكوكايين في بعض المناسبات، وهو يستحصل عليها من تاجر المخدرات "أبو علي طليس" المقيم في بلدة بريتال، مضيفاً أنه يعلم بأن إبنه رائد يتعاطى الحبوب المخدرة، وهو يتعالج منها لكنه لا يعلم بأنه يروّجها.وتبيّن أنه قد توافرت معلومات أن الظنّين محمد.ش يقيم في محلة الملّا، وهو يستخدم ويستبدل العديد من الأرقام، ويستحصل على المخدرات من المتّهم رائد، ويقوم بترويجها في المحلة المذكورة.وخلال التوسّع بالتحقيق ، تبيّن أن هناك ٣ ملاحقات سابقة بجرائم تعاطي وإتجار وإدخال مخدرات الى نظارة فصيلة المريجة- تحويطة الغدير بحق الظنّين محمد.ق الذي يتعاطى الكوكايين منذ نحو عشر سنوات بشكل متقطع وفي المناسبات فقط، وأنه يستحصل عليها من تاجر المخدرات أبو علي طليس في بريتال، نافياً قيامه هو أو إبنه بترويجها، مؤكداً أنه لوحق سابقاً فقط بقضية تعاطي مخدرات، وأنه أدخل مرة واحدة الى فصيلة المريجة، حيث كان إبنه موقوفاً، ثياباً بداخلها خمس حبات من دواء XANAX المهدىء للأعصاب من دون علمه بما تحويه الثياب، مضيفاً بأنه عسكري متقاعد في قوى الأمن الداخلي، وهو على معرفة عائلية بالمتّهم عباس.م كون والد هذا الأخير جندي سابق في الجيش، وأن إتصالاته الهاتفية به غرضها الإطمئنان عن أحواله.أما الإبن المتّهم رائد.ق فتبيّن أن بحقه ١٢ ملاحقة سابقة بجرائم تعاطي وترويج المخدرات، وأنه يتعاطى الكوكايين منذ نحو ١٤ عاماً، ويستحصل عليها من عباس.م، علي.ش، محمد.م، ربيع.ح، يوسف.ص، زكريا.ع.ر، علي.ز، بيبو(مجهول الإسم والهوية)، عاطف.م، عامر.س ومحمد.أ، وأنه يتعاطاها برفقة محمد.ش ولا يشتريها منه، كما أنه لا يزوده بها أي " جلسة تعاطي بين صديقين".وبالإستماع الى المتّهم عامر.س الذي تبيّن أنه موقوف في نظارة ثكنة الحلو، أفاد أنه كان يتعاطى المخدرات على مدى خمس سنوات، وكان يستحصل عليها من زكريا.ع.ر ورائد.ق في محلة سليم سلام.وبالإستماع الى الظنّين محمد.ش، الذي حضر من تلقاء نفسه فور تبلغه، إعترف بتعاطيه حشيشة الكيف والكوكايين منذ نحو خمس سنوات وهو يستحصل عليها من مخيم شاتيلا من شخص ملقّب ب " بلبل"، وكان يدفع مبلغ ١٥ ألف ليرة مقابل قطعة من الحشيشة و٥٠ ألف ليرة مقابل نصف غرامٍ من الكوكايين، وأنه يعرف المتّهم رائد.ق الذي كان يلتقي به في أحد المقاهي في محلة سليم سلام، نافياً قيامه بترويج المخدرات، وقد أقلع عن التعاطي منذ خروجه من السجن في أيلول من العام ٢٠١٩، لكنه رغب في تدخين سيجارة حشيشة وإشترى المادة من بلبل الذي تعرف الى رسمه الشخصي خلال التحقيق الأولي.وأفاد المتّهم يوسف.ص أنه يتعاطى حشيشة الكيف والكوكايين ويستحصل عليها من أبو علي الفلسطيني، مضيفاً أنه لا يعرف أحداً من سائر المتّهمين أو الأظناء سوى المتّهم زكريا، وأنه تم الزج بإسمه في الملف لأنه صديق هذا الأخير.هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية المكلّفة ميراي ملّاك وعضوية القاضي المكلّف محمد شهاب والقاضية المنتدبة فاطمة ماجد، حكمت بالإجماع:- بتجريم المتّهمين علي.ز، عبد القادر.ع، عباس.م، محمد.ط وعاطف.م بالجناية المنصوص عنها في المادة ١٢٥/مخدرات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بكل منهم، وتغريمهم مبلغ مئة مليون ليرة، وتجريدهم من حقوقهم المدنية والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحق كل منهم.- بتجريم كل من المتّهمَين رائد.ق وعامر.س بالجناية نفسها، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بهما وتغريمهما مبلغ ٢٥ مليون ليرة، وإنزالها تخفيفاً الى خمس سنوات وغرامة قدرها خمسة ملايين ليرة، على أن تُحتسب لهما مدة توقيفهما، كما أدانتهما بجنحة المادة ٩٢/ صيدلة، وبحبسهما سنداً لها مدة خمس سنوات وتغريمهما بمبلغ ١٥٠ مليون ليرة.- بتجريم المتّهم هيثم.ي بالجناية نفسها، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به وتغريمه مبلغ ٢٥ مليون ليرة، وبإنزالها تخفيفاً الى الأشغال الشاقة الموقتة مدة خمس سنوات وغرامة قدرها خمسة ملايين ليرة، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.- بتجريم المتّهم يوسف.ص بالجناية المنصوص عنها في المادة نفسها، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وبتغريمه مبلغ ٢٥ مليون ليرة، وبإنزالها تخفيفاً الى الأشغال الشاقة الموقتة مدة خمس سنوات وغرامة قدرها خمسة ملايين ليرة، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وإعلان براءته من الجنحة المنصوص عنها في المادة ٨٦/ صيدلة.- بتجريم المتّهم زكريا.ع.ر بالجناية عينها، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به، وتغريمه مبلغ ٢٥ مليون ليرة، وبإنزالها تخفيفاً الى خمس سنوات وغرامة قدرها خمسة ملايين ليرة، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.- بإعلان براءة المتّهم علي.ش من الجناية نفسها، واسترداد مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه من دون تنفيذ.- بإدانة كل من الظنّينَين محمد.ق ومحمد.ش بجنحة المادة ١٢٧/ مخدرات، وحبس كل منهما مدة ثلاثة أشهر، وغرامة قدرها مليونا ليرة، والإكتفاء تخفيفاً بمدة توقيفهما وبغرامة قدرها ٥٠٠ ألف ليرة.