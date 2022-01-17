لبنان

الجليد يضرب عكار.. وتحذير الى السائقين!

Lebanon 24
17-01-2022 | 02:01
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ضربت موجة جليد غير مسبوقة  بلدة البيره في عكار ونطاقها، مخلفة أضرار كبيرة في المزروعات.
وطلبت البدية من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة عند سلوك الطرقات الداخليه وطريق عام البيره القبيات منطقة العريض، نتيجة تكوين الجليد.
 كما ناشدت فرق وزارة الاشغال، تأمين الملح  لرشه على الطرقات تفاديًا للتزحلق وحوادث السير.
في المقابل ناشد رئيس بلدية البيره الحاج محمد وهبي المعنيين اجراء الكشف  السريع على المشاريع البلاستيكية المتضررة للتعويض على اصحابها. تجدر الاشاره الى ان لجنة الطورائ في البلديه تقوم بمهامها مند الصباح الباكر، وفق إمكانياتها المتواضعة.
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