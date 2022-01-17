احتراق سيارة في طرابلس...والاضرار مادية

عمل فوج اطفاء طرابلس على اخماد حريق سيارة "جيب" في محلة طريق الملعب الاولمبي في الميناء - طرابلس واقتصرت الاضرار على الماديات دون وقوع اصابات.ورجحت المعلومات ان يكون الحريق ناتج عن ماس كهربائي.