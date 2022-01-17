لبنان

احتراق سيارة في طرابلس...والاضرار مادية

Lebanon 24
17-01-2022 | 02:49
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عمل فوج اطفاء طرابلس على اخماد حريق سيارة "جيب" في محلة طريق الملعب الاولمبي في الميناء - طرابلس واقتصرت الاضرار على الماديات دون وقوع اصابات. 

ورجحت المعلومات ان يكون الحريق ناتج عن ماس كهربائي.
 
 
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