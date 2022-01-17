لبنان

كم بلغ عدد ضحايا حوادث السير أمس؟

Lebanon 24
17-01-2022 | 02:58
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أفادت إحصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط 3 جرحى في حادثي سير، تم التحقيق فيهما خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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