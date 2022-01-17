في دائرة انتخابية مفصليّة.. هذا ما يفعله "الوطني الحر"

بدأ التيار "الوطني الحر" باستطلاع الأجواء الشعبيّة في دائرة الشوف - عاليه، وذلك من أجلِ رسم صورة أولية لتوجهاته الانتخابيّة هناك.



في الواقع، فإن هذه الدائرة تعتبرُ "مفصليّة" وستُخاض فيها معركة "كسر عضمٍ" مع الأحزاب الأخرى كـ"التقدمي الإشتراكي" و "القوات اللبنانية" و "تيار المستقبل". في الواقع، فإن هذه الدائرة تعتبرُ "مفصليّة" وستُخاض فيها معركة "كسر عضمٍ" مع الأحزاب الأخرى كـ"التقدمي الإشتراكي" و "القوات اللبنانية" و "تيار المستقبل".