لبنان

في دائرة انتخابية مفصليّة.. هذا ما يفعله "الوطني الحر"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-01-2022 | 03:15
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بدأ التيار "الوطني الحر" باستطلاع الأجواء الشعبيّة في دائرة الشوف - عاليه، وذلك من أجلِ رسم صورة أولية لتوجهاته الانتخابيّة هناك.

في الواقع، فإن هذه الدائرة تعتبرُ "مفصليّة" وستُخاض فيها معركة "كسر عضمٍ" مع الأحزاب الأخرى كـ"التقدمي الإشتراكي" و "القوات اللبنانية" و "تيار المستقبل".

وحتى الآن، فإنّ الإتصالات التي بدأت تُجرى لم تسفر عن تسمية أي شخصيات قد تنضوي ضمن لائحة "الوطني الحر"، في حين أنّه من المتوقع أن يعيدُ التيار تجربة انتخابات العام 2018 بخوضِ الانتخابات عبر لائحة متفرّعة منه مثل "ضمانة الجبل".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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