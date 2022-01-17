الحركة معدومة داخل محطات المحروقات.. ما السَّبب؟

لوحظَ صباح اليوم غياب أيّ سيارات داخل محطات المحروقات الممتدّة على طولِ الكورنيش البحري لمدينة صيدا.

وقال صاحب محطّة هناكَ لـ"لبنان24" إنّ "المواطنين ينتظرون إنخفاضاً في أسعار المحروقات يوم غدٍ لاسيما مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازية".

وأوضح أن الحركة الخفيفة التي لوحظت اليوم الإثنين في المحطّات، جاءت عكس المشهد الذي كانت تشهدهُ تلك المنشآت في اليوم نفسه من كل أسبوع، وأضاف: "جداول أسعار المحروقات التي كانت تصدر في الآونة الأخيرة وتحديداً يوم الثلاثاء، تضمنت ارتفاعاً في الأسعار. ولهذا، كنا نشهدُ تهافتاً للمواطنين يوم الإثنين من أجل تعبئة سياراتهم بالبنزين".