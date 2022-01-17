إخبار ضد عدد من كبار الصيارفة... إليكم التفاصيل

تقدّمَ صباح اليوم محامو الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" وهم: ملاك حمية، حسن بزي، هيثم عزو، نجيب فرحات، بيار الحداد، جوزيف وانيس، بيار الجميّل، جان بيار خليفة، علي كلوت، باسل عباس، طارق عزو، وحنان جواد بإخبار الى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ضد عددٍ من كبار الصيارفة، وكل من يظهره التحقيق من شركات تحويل الأموال والمصارف والصيارفة والعاملين في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بجرائم المضاربة غير المشروعة على العملة الوطنية، والمسّ بمكانة الدولة المالية، ومخالفة قانون مهنة الصيرفة وتبييض وغسيل الأموال.وقد سُجل الإخبار أصولاً برقم 655/ 2022 تاريخ 17/1/2022.وقد استند مقدمو الإخبار الى حلقة برنامج "يسقط حكم الفاسد" التي بثتها قناة الجديد بتاريخ 14/1/2022، والمعلومات التي عرضها واستحصل عليها الإعلاميان رياض قبيسي وهادي الأمين، فضلاً عن عمليات التحري والتقصّي الخاص بأفراد الدائرة القانونية، والذين توصلوا من خلالها الى خيوط كبيرة في هذه العملية لأشخاص يُتَّخذون كواجهة للمصارف وكبار النافذين في هذا الشأن .