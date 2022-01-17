لبنان

لقاء بين بو حبيب والسفير السوري

Lebanon 24
17-01-2022 | 03:20
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يلتقي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في هذه الاثناء، سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي.
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بو حبيب

علي عبد الكريم

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