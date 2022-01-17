لبنان

ميقاتي يستقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم

Lebanon 24
17-01-2022 | 03:28
A-
A+
Doc-P-907974-637780121874221590.jpg
Doc-P-907974-637780121874221590.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم في السراي الكبير، صباح اليوم، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة.
 
مواضيع ذات صلة
ميقاتي سار عكس التيار وهذا ما حصده لبنان
lebanon 24
17/01/2022 22:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بسام مولوي للـ"أم تي في": الرئيس نجيب ميقاتي حريص على القضاء والمصارف ومؤسسة مصرف لبنان
lebanon 24
17/01/2022 22:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: مستمرون في المهمة التي قبلنا المسؤولية على اساسها وندعو الجميع الى التعاون معنا لانجاح هذه المهمة بما يعيد العافية الى لبنان واللبنانيين
lebanon 24
17/01/2022 22:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يجول على المستشفى الميداني الاماراتي: نقف الى جانب المواطن وقد يتحول هذا المستشفى الى منطقة للحوار في لبنان
lebanon 24
17/01/2022 22:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24

ميقاتي

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:49 | 2022-01-17
13:13 | 2022-01-17
12:00 | 2022-01-17
14:59 | 2022-01-17
14:57 | 2022-01-17
14:27 | 2022-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website