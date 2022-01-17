عسيران: المطلوب قرارات وطنية لمصلحة اللبنانيين

إعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي عسيران أن "المطلوب دائما هو قرارات وطنية لمصلحة لبنان وجميع اللبنانيين وهذا يتطلب الكثير من الدراية لتفاصيل المجتمع اللبناني ومن هنا كانت العودةالى اجتماعات مجلس الوزراء وهي بالتأكيد قرار حكيم لمصلحة لبنان وكل اللبنانيين".وقال في تصريح اليوم: "الأمل يبقى معقودا على حسن الادراك لكافة التفاصيل لكي لا نعود ونقع بالمحظور".وأشار الى أن "لبنان يبقى محكوما بالقيود والدراية". واعتبر عسيران ان "ظلم فئة او أخرى غير مقبولة وان شاء الله سيبدأ الفرج لهذا البلد من خلال إعادة اللحمة والتفاهم بين الافرقاء".